В Іспанії зареєстрували понад 210 тисяч заражень на COVID-19

Світові новини:Від початку спалаху коронавірусу в світі в Іспанії зареєстрували понад 210 тис. випадків зараження, одужала вже майже половина - понад 102 тис. осіб, повідомляє у вівторок газета El País.

Від початку спалаху коронавірусу в світі в Іспанії зареєстрували понад 210 тис. випадків зараження, одужала вже майже половина - понад 102 тис. осіб, повідомляє у вівторок газета El País.

За останню добу в Іспанії помер 301 заражений, це менше, ніж напередодні, коли померла 331 людина з коронавірусом. Загалом від початку пандемії в Іспанії померли понад 23,8 тис. заражених.

Напередодні іспанська влада закликала громадян бути обережними під час дозволених прогулянок на вулиці й дотримуватися соціальної ізоляції. Іспанцям, які мають дітей, дозволили виходити на прогулянку на годину один раз на день. За раз на прогулянку можна взяти до трьох дітей на одного дорослого. При цьому люди повинні дотримуватися на вулиці дистанції у два метри.

За даними західних ЗМІ, загалом рекомендації минулих вихідних виконувалися, проте були інциденти, коли люди групами збиралися на узбережжі й на міських набережних в іспанських містах.

Влада у сфері охорони здоров'я закликає іспанців відповідально виконувати рекомендації, щоб не збільшувати ризики нового спалаху коронавірусу COVID-19.