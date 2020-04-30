Скачать
Четвер, 30.04.2020
Протести проти карантину біля Кабміну
Протести проти карантину біля Кабміну
ВВП Франції рекордно впав через пандемію коронавірусу
ВВП Франції рекордно впав через пандемію коронавірусу
Флік підписав новий контракт із Баварією
Флік підписав новий контракт із Баварією
Фестиваль Atlas Weekend перенесли
Фестиваль Atlas Weekend перенесли

ВВП Франції рекордно впав через пандемію коронавірусу

ВВП Франції рекордно впав через пандемію коронавірусу
14:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Світові новини:Економіка Франції опинилась в рецесії після падіння ВВП країни на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найгірший показник за квартал з часу початку його розрахунку у 1949 році.

Внутрішній валовий продукт Франції (ВВП) різко впав на 5,8 відсотка у першому кварталі 2020 року. Це - найбільш різке падіння ВВП країни з початку його розрахунку у 1949 році.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на французький національний статистичний інститут Insee.

"Причиною історичного падіння є, перш за все, припинення "несуттєвої" економічної діяльності з середини березня, пояснили в інституті. Споживчі витрати у Франції впали на 6,1 відсотка, а інвестиції підприємств - на 11,8 відсотка", - йдеться у повідомленні.

В останньому кварталі 2019 року у Франції спостерігалося зниження ВВП на 0,1 відсотка. Відповідно падіння ВВП в країні відбувається вже понад пів року, що є ознакою рецесії економіки.

"Тим часом ВВП Іспанії також скоротився у першому кварталі цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ВВП країни впав на 4,1 відсотка. Водночас у порівнянні з попереднім кварталом зниження становить 5,2 відсотка", - повідомляє Національний інститут статистики Іспанії.

"Нормандський формат" сьогодні зустрінеться онлайн

Причиною серйозного економічного падіння в четвертій за величиною економіці Єврозони вважають жорсткі заходи для стримування пандемії COVID-19.

Нагадаємо, 22 квітня міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало у 2020 році рецесію "безпрецедентної глибини" у світовій економіці за період після Другої світової війни на тлі обмежень, запроваджених державами по всьому світу з метою стримування поширення COVID-19. Світовий ВВП, за прогнозами Fitch, скоротиться на 3,9 відсотка у 2020 році, ішлось у квітневій доповіді Global Economic Outlook. При цьому економіка Єврозони знизиться на 7 відсотків, США - на 5,6 відсотка, Великобританії - на 6,3 відсотка, спрогнозували експерти агентства. 

Уже 30 квітня Європейське статистичне відомство зафіксувало падіння економіки Єврозони у першому кварталі 2020 року на 3,8 відсотка. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Экономика, ВВП, Пандемия, Європа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
02 МОЗ: в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби
03 Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
04 Оля Полякова зізналась, що перехворіла на коронавірус
05 Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Верховна Рада закликала парламенти світу засудити збройну агресію РФ в Україні
Верховна Рада закликала парламенти світу засудити збройну агресію РФ в Україні
У Сумах викрили реалізацію неякісних антисептиків медичним закладам
У Сумах викрили реалізацію неякісних антисептиків медичним закладам
Опублікувано закон про ринок землі
Опублікувано закон про ринок землі
Apple і Google будуть відслідковувати хворих на COVID-19
Apple і Google будуть відслідковувати хворих на COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся