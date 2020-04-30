В Іспанії найменша добова смертність від COVID-19 за 40 днів

Світові новини:Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії за останню добу становить 268 осіб, що є найнижчим показником з 20 березня.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ.

«Кількість щоденних загиблих від коронавірусу в Іспанії становить у четвер 268 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це найнижчий показник з 20 березня. Вчора від коронавірусу померло 325 іспанців.

Водночас уперше від початку епідемії COVID-19 в Іспанії в трьох регіонах (Галісія, Кантабрія й Мурсія) не зафіксовано жодного летального випадку від захворювання.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії нині становить 24 543 людей.

Всього в країні зареєстровано 213 435 випадків корнавірусу, 112 050 інфікованих вилікувалися.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 квітня у світі зафіксовано 3 220 346 випадків коронавірусу, з них 228 236 летальних, одужало більше мільйона людей.