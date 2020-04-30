В Італії за добу зафіксували рекордну кількість одужавших від коронавірусу

Світові новини:Рекордна кількість пацієнтів - 4,7 тис. - одужала в Італії за добу після перенесеного коронавірусу COVID-19 в Італії, повідомив у четвер керівник Служби цивільної оборони країни Анджело Борреллі.

Рекордна кількість пацієнтів - 4,7 тис. - одужала в Італії за добу після перенесеного коронавірусу COVID-19 в Італії, повідомив у четвер керівник Служби цивільної оборони країни Анджело Борреллі.

За його словами, знизилася і кількість летальних випадків - за останню добу померли 285 пацієнтів, що є найнижчим показником за останній час.

На даний момент захворювання діагностовано у 101,5 тис. осіб в Італії, в палатах інтенсивної терапії перебувають 1,7 тис. пацієнтів.

Всього з початку епідемії COVID-19 в Італії захворіли 205,4 тис. осіб, з них майже 28 тис. померли. Нині триває лікування 101,5 тис. пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Майже 76 тис. людей вилікувалися і виписані з лікарень.

Відзначаючи позитивну динаміку, Борреллі підкреслив, що Італія вийшла на новий етап боротьби з коронавірусом. Проте, Італія займає третє місце в списку найбільш несприятливих країн з точки зору епідеміологічної ситуації.