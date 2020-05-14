Скачать
Четвер, 14.05.2020
Вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше кінця 2021 року
Вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше кінця 2021 року
Червоний Хрест направив 80 тонн гумдопомоги Донбасу
Червоний Хрест направив 80 тонн гумдопомоги Донбасу
Ібрагімовича оштрафують на 1,8 мільйона євро
Ібрагімовича оштрафують на 1,8 мільйона євро
Дядя Жора виписався з лікарні після інсульту (Відео)
Дядя Жора виписався з лікарні після інсульту (Відео)

Коронавірус у Польщі: кількість заражених сягнула 17,5 тисяч осіб

Коронавірус у Польщі: кількість заражених сягнула 17,5 тисяч осіб
15:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Кількість заражених коронавірусом у Польщі станом на 14 травня зросла до 17 469, з яких 869 осіб померли, а 6696 людей вилікувалися.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 17 469, померли – 869 осіб", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за останню добу у Польщі зафіксовано 407 нових випадків зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП cеред шахтарів та членів їх сімей. За цей час підтверджено 22 смертельні випадки.

У польських лікарнях перебувають 2538 осіб, заражених коронавірусом, 96708 осіб – на домашньому карантині, 18256 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 6696 осіб вже вилікувалися.

Заступник міністра охорони здоров’я Польщі Славомір Гадомський повідомив у четвер, що уряд розглядає можливість скасування вимоги носіння масок на вулицях у тих регіонах країни, де захворюваність на COVID-19 є низькою. За його словами, таке рішення може бути через 1-2 тижні.

Як відомо, напередодні глава польського уряду Матеуш Моравецький оголосив про запровадження з 18 травня третього етапу пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, з 18 травня буде відновлено, з обмеженнями, роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня – шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Польща, Коронавірус, Кількість, Інфіковані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Глава СОТ достроково йде з посади
02 Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
03 США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
04 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
05 Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів
Київ щодня потерпає від шаленого трафіку та заторів
Росіянина засудили за хабар українському прикордоннику
Росіянина засудили за хабар українському прикордоннику
Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей
Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей
У Мережі обговорюють схожість Бреда Пітта з дочкою Шайло
У Мережі обговорюють схожість Бреда Пітта з дочкою Шайло
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся