У Польщі виявили понад 18 тисяч випадків коронавірусу

Світові новини:Кількість заражених коронавірусом у Польщі станом на 16 травня зросла до 18 184, з яких 912 осіб померли, а 7175 людей вилікувалися.

Про це у Twitter інформує міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 18 184, померли – 912 осіб”, - йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Загалом, за останню добу у Польщі зафіксовано 334 нових випадки зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП серед шахтарів та членів їх сімей. За цей час підтверджено 19 смертельних випадків.

У польських лікарнях перебувають 2407 осіб, заражених коронавірусом, 90386 осіб – на домашньому карантині, 18355 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 7175 осіб вже вилікувалися.

Як відомо, з 18 травня у Польщі запроваджуватиметься третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, з 18 травня буде відновлено, з обмеженнями, роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня – шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.