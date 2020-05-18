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У Польщі кількість заражених Covid-19 перевищила 18,7 тисячі

У Польщі кількість заражених Covid-19 перевищила 18,7 тисячі
13:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Станом на 18 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 18 746, з яких 929 осіб померли, а 7 451 людина вилікувалася.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 18 746, померли – 929 осіб", - йдеться в повідомленні.

Загалом за останню добу у Польщі зафіксовано 352 нових випадки зараження COVID-19. За цей час підтверджено 10 смертельних випадків.

У польських лікарнях зараз перебувають 2 544 особи, заражені коронавірусом, 80 947 осіб – на домашньому карантині, 18 772 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 7 628 особа вже вилікувалася.

У Польщі вже проведено понад 620 тис. тестів на виявлення коронавірусу, в середньому за добу приблизно 20 тисяч.

Віцепрем’єр Польщі, міністр розвитку Польщі Ядвіга Емілевич повідомила в неділю в ефірі телеканалу Polsat News, що якщо ситуація зі станом зараження на COVID-19 в Польщі не погіршиться, то після 15 червня можна буде очікувати на відкриття кордонів в Польщі. Водночас вона додала, що не варто очікувати на відкриття кордонів до цього часу.

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Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, з 18 травня буде відновлено, з обмеженнями, роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня - шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

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Польща, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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