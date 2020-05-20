Скачать
Четвер, 21.05.2020
Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано
Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано
Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Послуга єМалятко стала доступною у ще 16 містах
Послуга єМалятко стала доступною у ще 16 містах

Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19

Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
23:25 Ср, 20 Травень 2020 Телеграф УНИАН

Світові новини:У Франції за добу від COVID-19 померли більше сотні осіб.

У Франції за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 110 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Франції щодо ситуації з коронавірусом станом на 20 травня.

Зазначається, що за останню добу зафіксовано 110 летальних випадків, з них 98 – у лікарнях і 12 – в медико-соціальних установах (будинках для людей похилого віку).

За останніми даними, загалом у Франції з початку пандемії зареєстровано 28 тис. 132 летальних випадки.

Інфікування коронавірусом на сьогодні підтверджено у 143 тис. 845 осіб, що на 418 більше, ніж за добу раніше.

Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила п’ять мільйонів

Нині госпіталізовано 17 тис. 941 особу, що на 527 менше, ніж попередньої доби. У відділеннях інтенсивної терапії нині перебуває 1 тис. 794 особи, за останню добу кількість таких пацієнтів зменшилася на 100.

Виписано з лікарень 63 тис. 354 особи, в тому числі за добу – 791.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
02 Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
03 Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключили до мережі
Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключили до мережі
Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся