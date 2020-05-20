Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19

Світові новини:У Франції за добу від COVID-19 померли більше сотні осіб.

У Франції за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 110 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Франції щодо ситуації з коронавірусом станом на 20 травня.

Зазначається, що за останню добу зафіксовано 110 летальних випадків, з них 98 – у лікарнях і 12 – в медико-соціальних установах (будинках для людей похилого віку).

За останніми даними, загалом у Франції з початку пандемії зареєстровано 28 тис. 132 летальних випадки.

Інфікування коронавірусом на сьогодні підтверджено у 143 тис. 845 осіб, що на 418 більше, ніж за добу раніше.

Нині госпіталізовано 17 тис. 941 особу, що на 527 менше, ніж попередньої доби. У відділеннях інтенсивної терапії нині перебуває 1 тис. 794 особи, за останню добу кількість таких пацієнтів зменшилася на 100.

Виписано з лікарень 63 тис. 354 особи, в тому числі за добу – 791.