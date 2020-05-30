У Франції за добу виявили майже 600 випадків коронавірусу, 63 летальних

Світові новини:У Франції за добу виявлено майже 600 нових випадків зараження коронавірусом і зафіксовано 63 смерті пацієнтів з COVID-19.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з цими даними, за попередню добу у країні підтверджено 597 випадків інфікування коронавірусом; одужали та виписані з лікарень 656 осіб; госпіталізовано 255. Летальних випадків зареєстровано 63.

Загалом від початку пандемії у Франції зафіксовано 149 668 випадків інфікування коронавірусом; 67 803 пацієнти одужали; 28 714 людей померло. У реанімації залишається 1361 інфікований.

Як повідомлялося, у Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

З вівторка будуть скасовані усі обмеження на подорожі територією Франції; у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлять роботу бари і ресторани (нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там буде дозволено приймати відвідувачів лише на терасах); відновлять навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання). У «зелених» зонах відкриються музеї і театри, парки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Рішення про проведення масових спортивних змагань, інших зібрань буде розглядатися після 21 червня.

З наступного тижня у країні буде запроваджений мобільний додаток StopCov, призначений для відслідковування переміщення і контактів інфікованих.

Поступовий вихід з карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок 30 травня становить 6 034 666, з них 366 896 летальних, одужало 2 661 257 людей.