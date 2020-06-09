У Бельгії спостерігається зниження заражених на COVІD-19

Світові новини:Добова кількість нових захворювань на COVІD-19 у Бельгії знову знизилася до показника менше 100 осіб – з понеділка на вівторок в країні були зареєстровані 89 нових випадків інфекції.

Така інформація оприлюднена у вівторок на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

"З понеділка надійшла інформація про 89 нових випадків COVІD-19. З цих людей 44 живуть у Фландрії, 34 – у Валлонії, 11 – в Брюсселі. Загальна кількість людей з підтвердженим інфікуванням на коронавірус з початку пандемії складає 59 437 людей", - йдеться у повідомленні.

За добу з коронавірусом до бельгійських лікарень були госпіталізовані 16 осіб, виписані – 9, загальна кількість пацієнтів з цим діагнозом складає 573 людини, з них 115 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом минулих 24 годин в Бельгії від коронавірусу померли ще 13 людей, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби з початку епідемії до 9 619 осіб.