У Польщі за добу виявили 440 випадків коронавірусу, 15 летальних

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 29 017-ти, за добу зареєстровано 440 нових випадків. Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 29 017 осіб, 1237 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 440 нових випадків інфікування, померло 15 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 1711 пацієнтів із коронавірусом, 92 654 людини на домашньому карантині, 18 904 особи під епідеміологічним наглядом. Одужало вже 14 104 людини.

На цей час у Польщі проведено понад 1,1 млн тестів на коронавірус, за останню добу – майже 22 тисячі.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновить міжнародне авіасполучення. Відтепер, громадяни Польщі, країн ЄС, та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не муситимуть проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після перетину кордону РП.

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб.