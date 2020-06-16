У Туреччині відзначають прискорення темпів поширення COVID-19

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав співгромадян не припиняти боротьбу проти COVID-19, оскільки темпи поширення інфекції в країні останнім часом знову прискорилися, повідомили в понеділок турецькі ЗМІ.

"Ми погодимося пустити все на самоплив або ж будемо битися? Ми зможемо контролювати поширення, якщо будемо носити маски та дотримуватися заходів із соціального дистанціювання", - написав Коджа в Твіттері.

Він додав, що в деяких районах країни коронавірус став поширюватися швидше.

Загалом за останню добу в країні виявили 1 тис. 592 випадки захворювання і зафіксували смерть 18 пацієнтів від наслідків зараження COVID-19. Для порівняння, 2 червня лікарі виявили тільки 786 випадків зараження.

Нещодавно в Туреччині на тлі стабілізації епідеміологічної ситуації було відновлено транспортне сполучення між містами, відкрилися кафе і ресторани, а також були скасовані правила щодо обов'язкової самоізоляції на вихідних.

Станом на 15 червня в країні зафіксовано майже 180 тис. випадків зараження COVID-19, 4 тис. 825 пацієнтів померли від наслідків зараження вірусом.