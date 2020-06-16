В Британії стартує новий етап тестування вакцини від COVID-19

У Лондоні почнуть тестувати вакцину проти коронавірусу на людях.

Дослідники Імперського коледжу Лондона цього тижня розпочнуть клінічні випробування на людях експериментальної вакцини, яка може бути використана у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Цього тижня дослідники Імперського коледжу Лондона розпочнуть клінічні випробування можливої вакцини від коронавірусу за участю 300 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники тестування віком від 18 до 70 років отримають по дві дози вакцини на кожного.

Якщо випробування буде успішним, вакцину введуть ще 6 тис. добровольців.

За даними видання, ця вакцина не є ослабленою формою COVID-19. Вона складається з синтетичних ланцюжків генетичного коду матеріалу Sars-CoV-2 - нового коронавірусу.

Раніше були проведені клінічні випробування вакцини на тваринах, під час яких підтверджено безпечність її використання та виявлено обнадійливі ознаки ефективного імунного реагування.

Професор коледжу Робін Шатток, який розробляє вакцину, заявив, що експериментальні вакцини не можуть повністю запобігти зараженню коронавірусом.

Уряд Великої Британії виділив на дослідження 41 млн фунтів стерлінгів, ще 5 млн фунтів стерлінгів становлять інші пожертвування.