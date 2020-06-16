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В Британії стартує новий етап тестування вакцини від COVID-19

В Британії стартує новий етап тестування вакцини від COVID-19
Оновлено 18:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У Лондоні почнуть тестувати вакцину проти коронавірусу на людях.

Дослідники Імперського коледжу Лондона цього тижня розпочнуть клінічні випробування на людях експериментальної вакцини, яка може бути використана у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Цього тижня дослідники Імперського коледжу Лондона розпочнуть клінічні випробування можливої вакцини від коронавірусу за участю 300 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники тестування віком від 18 до 70 років отримають по дві дози вакцини на кожного.

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Якщо випробування буде успішним, вакцину введуть ще 6 тис. добровольців.

За даними видання, ця вакцина не є ослабленою формою COVID-19. Вона складається з синтетичних ланцюжків генетичного коду матеріалу Sars-CoV-2 - нового коронавірусу.

Раніше були проведені клінічні випробування вакцини на тваринах, під час яких підтверджено безпечність її використання та виявлено обнадійливі ознаки ефективного імунного реагування.

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Професор коледжу Робін Шатток, який розробляє вакцину, заявив, що експериментальні вакцини не можуть повністю запобігти зараженню коронавірусом.

Уряд Великої Британії виділив на дослідження 41 млн фунтів стерлінгів, ще 5 млн фунтів стерлінгів становлять інші пожертвування.

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Все по темі:

Британия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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