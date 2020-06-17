В Італії зафіксували спалах нових заражень коронавірусу

Протягом останньої доби в Італії зафіксували повернення тенденції зростання щоденної кількості нових випадків хвороби COVID-19, зафіксовано 329 нових випадків хвороби, тоді як учора цей показник становив 210 випадків. Про це повідомляє агенція ANSA.

"Щоденні дані щодо поширення коронавірусної хвороби в Італії повернулися до зростання, зі збільшенням у 329 випадків порівняно з учорашнім днем, протягом минулої доби зростання становило 210 випадків", - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 43 жертви коронавірусу, що означає збільшення порівняно з 34-ма померлими вчора.

Загальна кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34 448 осіб.

Загальна кількість одужалих та виписаних з лікарень пацієнтів з коронавірусом в Італії збільшилася до 179 455, протягом останньої доби таких пацієнтів було 929.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 310 293, з них 447 363 летальні, одужало 4 352 027 людей.