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Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу

Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу
19:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Низка міст по всій Європі ввели локальні карантини через спалахи нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Euractiv.

«У багатьох містах Європи були застосовані локальні карантини через спалах нових випадків COVID-19», - йдеться у публікації.

Серед них, як пише видання, закриття шкіл і дитсадків у німецькому окрузі Гютерсло, що в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Навчальні заклади будуть закриті до початку літніх канікул 29 червня. Такі заходи були введені задля уповільнення поширення коронавірусу після локального спалаху, який почався на одному з місцевих виробництв.

Крім того, на півночі Греції всі жителі громади Ехінос в Ксанті були піддані суворому карантину на сім днів, щоб уникнути розповсюдження COVID-19. В останні дні в регіоні зареєстровано 73 нових випадки і 4 смерті.

У Словенії керівник групи, яка консультує Міністерство охорони здоров'я щодо коронавірусу, закликав до негайного введення жорстких заходів після того, як в деяких сусідніх країнах було зареєстровано збільшення числа нових інфекцій.

В Італії зафіксували спалах нових заражень коронавірусу

Тим часом Болгарія повідомила про рекордно високий рівень нових випадків коронавірусу. Кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 3 453 в середу після того, як за останню добу було підтверджено 112 нових інфекцій. Щонайменше, у 35 осіб в Шуменському районі виявили коронавірус через недбальство місцевого фельдшера.

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Все по темі:

Європа, Covid-19, Спалах, Локальний карантин.

Автор:

Телеграф
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