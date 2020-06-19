В Азербайджані рекордна кількість інфікованих на COVID-19

В Азербайджані коронавірус COVID-19 виявлено ще у 438 осіб, повідомили в п'ятницю в оперативному штабі.

В Азербайджані коронавірус COVID-19 виявлено ще у 438 осіб, повідомили в п'ятницю в оперативному штабі.

Це новий антирекорд. Уперше кількість інфікованих за добу перевищила 400 людей.

"Водночас видужали 133 людини", - підкреслює штаб.

В оперштабі повідомляють, що померли чотири людини, у них був позитивний результат тесту на COVID-19.

Таким чином, загальна кількість заражених досягла 11 тис. 767, вилікувалися - 6 тис.325, померли - 143.

"Нині в лікарнях спеціального режиму перебувають 5299 осіб", - підкреслює штаб.

За останніми даними, в Азербайджані проведено 410, 475 тис. тестів на коронавірус.