Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19

Варшава передала Києву гуманітарну допомогу для протидії коронавірусу. 12 вантажних автомобілів Прикордонної служби Польщі із засобами індивідуального захисту прибудуть в Україну вже сьогодні.

В офіційній церемонії відправлення гуманітарного конвою в Україну та Молдову, що відбулася 24 червня у Варшаві, взяли участь представники уряду РП, польських організацій, посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні допомагаємо ми, а завтра допомога може бути потрібною нам. Польський уряд направляє гуманітарну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту – масок, рукавиць, комбінезонів, дезінфікуючих засобів – для закладів, які борються COVID-19 в Україні та Молдові. 12 вантажних автомобілів Пожежної служби відвезуть цю допомогу в Україну, 4 – до Молдови”, - повідомила голова Митної служби Польщі Магдалена Жечковська.

Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові, з якими Польща тісно співпрацює у рамках проєкту Східне партнерство.

“Одним з наших абсолютних пріоритетів у закордонній політиці є те, щоб країни Центральної і Східної Європи разом співпрацювали в рамках ЄС”, - підкреслив Яблонський.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив, що надання цієї допомоги є однією з найбільш значущих подій, яка показує відкритість Варшави щодо країн, які потребують допомоги в нинішніх умовах.

“Польська солідарність відома в усьому світі, в Україні також. Вона відома у нас від Помаранчевої революції і Євромайдану, коли поляки підтримували українців у їхніх прагненнях до зближення з ЄС, до проведення реформ”, - підкреслив Дещиця.

Оформлення та відправлення в Україну гуманітарного вантажу стало можливим завдяки спільним зусиллям посольства України в Польщі, польського Фонду міжнародної солідарності, що діє у рамках програми “Польська допомога”, та фінансової підтримки МЗС Польщі та Єврокомісії.

Кінцевим бенефіціаром в Україні є державне підприємство “Укрвакцина” МОЗ України.

В польському гуманітарному вантажі для України є майже 130 тис. літрів дезінфікуючих засобів, близько 19 тис. захисних екранів для обличчя різних типів, 50 тис. рукавиць, 40 тис. масок, 1 тис. захисних комбінезонів.