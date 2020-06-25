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У Чехії 127 випадків коронавірусу за останню добу

У Чехії 127 випадків коронавірусу за останню добу
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У Чехії зафіксовано 127 нових випадків коронавірусу за добу, і це найвищий показник за останні 2 місяці. Про це повідомляє портал Novinky.

"За останню добу на території Чехії виявлено 127 нових випадків COVID-19. Це найбільше щоденне зростання в країні за останні 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більше хворих реєструвалося аж 21 квітня, коли влада повідомила про 133 випадки інфікування.

Від початку епідемії у Чехії заразилося коронавірусом 10 777 людей, 70% з них уже одужали. На сьогодні у країні померло 344 людини, шість із них за останню добу.

Уряд Чехії швидко зреагував на початку пандемії і майже відразу після загострення закрив школи, кордони та роздрібний бізнес у середині березня.

Наприкінці квітня більшість обмежень для бізнесу, окрім носіння масок у приміщенні та проведення масових заходів, були скасовані, і уряд заявив, що зосередиться на точкових карантинних заходах, відстеженні та тестуванні.

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Останніми днями найбільше випадків COVID-19 реєструвалося у північно-східному регіоні Острава, де стався спалах серед шахтарів, а також у столиці Празі та передмісті.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужало 5 200 735 осіб.

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Все по темі:

Чехия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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