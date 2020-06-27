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Швеція обурилася через оцінку ВООЗ ситуації з коронавірусом у країні

Швеція обурилася через оцінку ВООЗ ситуації з коронавірусом у країні
12:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Головний епідеміолог Швеції Андерc Тегнел висловив обурення тим, що ВООЗ зарахувала її до країн з підвищеним ризиком у зв&#39;язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє BNN Bloomberg.

"Державний епідеміолог Швеції висловив обурення рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, звинувативши її у неправильному трактуванні даних захворюваності на COVID-19 та завищенні кризових явищ у галузі охорони здоров'я, з якими стикається його країна", - йдеться у повідомленні.

Тегнел заявив, що ВООЗ допустила «повну помилку», внісши його країну до списку країн з високим рівнем захворюваності.

За словами Тегнела, цей список, який включає 11 країн, не враховує особливості підходу Швеції до тестування на коронавірус.

"У нас збільшилася кількість випадків, коли ми минулого тижня почали набагато більше тестувати", - заявив він.

ВООЗ пояснила свою оцінку в коментарі до шведських ЗМІ, який також було надіслано Bloomberg News. Організація заявила, що кількість нових випадків у Швеції "залишається відносно високою", але пов'язує такий розвиток зі збільшенням тестування з початку червня.

"Однак важливо відзначити, що частка позитивних результатів серед протестованих залишається стабільною, приблизно 12-13 відсотків", - сказали у ВООЗ.

Тегнел зазначив, що ключовим показником для спостереження має бути кількість нових пацієнтів в реанімаційних відділеннях, яку він охарактеризував як дуже низьку. Головний епідеміолог також зазначив, що рівень смертності COVID-19 у Швеції зменшується.

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Станом на ранок 27 червня кількість підтверджених випадків захворювання у світі становить 9 910 137, у т. ч. 497 001 летальний випадок. Одужали від недуги вже 5 360 856.

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Швеция, ВООЗ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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