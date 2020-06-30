Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

COVID-19 у країнах Балтії: кількість випадків наближається до 5 тисяч

COVID-19 у країнах Балтії: кількість випадків наближається до 5 тисяч
14:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Протягом минулої доби у трьох балтійських країнах було виявлено 4 нових інфікованих коронавірусом. У цілому, кількість зафіксованих випадків коронавірусом становила 4924 людини.

Найбільше інфікованих в регіоні зареєстровано в Естонії - 1989. При цьому, за інформацією Департаменту здоров'я, за понеділок в країні було виявлено 2 нових випадки коронавірусу. Кількість тих, які потребують стаціонарного лікування, скоротилася до 4 пацієнтів, із них один на контрольованому диханні. Одужало - 1829 осіб.

За даними Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), у країні діагноз COVID-19 за понеділок підтвердився в однієї людини, загальна кількість інфікованих у країні становить 1817. Одужали 1515 пацієнтів.

У вівторок Сейм Литви дозволив електронне голосування виборцям за кордоном під час пандемії. Вибори в Сейм пройдуть 11 жовтня 2020 року.

Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів

У Латвії згідно з повідомленнями Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулу добу також було виявлено один новий випадок коронавірусу, кількість інфікованих - 1118 пацієнтів. Госпіталізовано 7 осіб, з яких один - з тяжким перебігом захворювання. Одужало 974 людини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эстония, Литва, Латвия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Івана Купала 2020: традиції свята
Івана Купала 2020: традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся