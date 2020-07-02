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У Польщі - більше 35 тисячі випадків COVID-19

У Польщі - більше 35 тисячі випадків COVID-19
14:40 Сьогодні Телеграф Укринформ
У Польщі зафіксували 371 новий випадок коронавірусу COVID-19 за добу.

За минулу добу у Польщі виявлено 371 новий випадок інфікування коронавірусом, 15 людей померли. Загальна кількість інфікованих перевищила 35 тисяч.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 35 146; 1492 особи померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 371 новий випадок інфікування, померли 15 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 22 209 людей. У лікарнях країни перебувають 1787 пацієнтів із коронавірусом, 83 521 людина - на домашньому карантині, 13 941 особа під епідеміологічним наглядом.

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На цей час у Польщі проведено понад 1,5 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 23 тисячі.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12 шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 148 нових випадків інфікування, що становить майже 40% від загального показника по країні.

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Все по темі:

Польща, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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