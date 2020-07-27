У Європі йде підготовка до другої хвилі коронавірусу

В європейських країнах все активніше готуються на випадок другої хвилі COVID-19 і розглядають можливість повернути деякі обмеження, пише The Guardian.

Європа готується до другої хвилі коронавірусу. Постійні нові спалахи захворювання роблять все більш реальною перспективу повторного введення обмежувальних заходів. І все це відбувається в ситуації, коли мільйони людей пішли у відпустки і подорожують Європою.

Наприклад, влада Каталонії заявила, що деякі заходи "локдауну" - положення, при якому зупиняється суспільне життя - можуть знову повернути, якщо в майбутньому спалахи коронавірусу буде неможливо взяти під контроль протягом 10 днів. Майже 8 тис. нових заражень було зареєстровано в Каталонії за останні два тижні, це половина серед усіх випадків, виявлених за цей період в Іспанії.

"Зараз попереду 10 найважливіших днів літа, і протягом цього часу ми побачимо, чи здатні ми розібратися з ситуацією за допомогою солідарності і співпраці і колективними зусиллями", - заявив голова уряду Каталонії Кім Торра.

"Але ситуація - критична, і, якщо ми не впораємося, нам доведеться повернутися назад", - додав він.

Також Торра закликав молодь перестати влаштовувати домашні вечірки, оскільки саме через це ростуть випадки зараження коронавірусом.

У Німеччині представники охорони здоров'я заявили, що серйозно стурбовані зростанням випадків зараження за останні пару тижнів. Глава МОЗ Єнс Шпан заявив, що в країні вводиться обов'язкове тестування на коронавірус для тих, хто побував на територіях, де спостерігається несприятлива обстановка.

"Ми повинні запобігти ситуації, коли мандрівники, що повертаються, заражають інших, створюючи нові ланцюжки інфекцій", - сказав Шпан.

У Франції МОЗ закликало до обережності після різкого зростання випадків зараження серед молоді. Молодих людей закликають не забувати носити маски, мити руки частіше і дотримуватися дистанції.

У Греції мають намір ввести обов'язкове носіння масок не тільки в супермаркетах, але і в інших закритих приміщеннях, де важко дотримуватися дистанції. На такі заходи влада хоче піти, тому що кількість заражень в країні продовжує зростати. Представник уряду Стеліос Петсас зазначив, що обов'язкове носіння масок у церквах - це тільки питання часу. Зараз в Греції маски також обов'язково носити в громадському транспорті, за порушення загрожує штраф в розмірі 150 євро.

Так, і в Бельгії не виключають, що в країні можуть ввести другий "повний локдаун".

Національна рада безпеки (НСБ) Бельгії, терміново скликана в понеділок на кілька днів раніше, ніж планувалося, після шестигодинних дебатів дійшла рішення про часткове посилення заходів, що застосовувалися проти пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр Софі Вільмес на прес-конференції в Брюсселі після завершення засідання ради заявила, що епідеміологічні дані тривожні, і керівництво країни намагається тримати ситуацію під контролем.

"Мета цілком зрозуміла: уникнути повторного введення загального режиму ізоляції і не наразити на небезпеку період початку нового навчального року у вересні", - сказала Вільмес.