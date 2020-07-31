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Румунія 10 день поспіль фіксує рекордну кількість випадків COVID-19

Румунія 10 день поспіль фіксує рекордну кількість випадків COVID-19
14:45 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Румунська влада за минулу добу виявила в країні 1 295 випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Romania-Insider.

"За минулі 24 години в Румунії збільшилася кількість випадків коронавірусу на 1 295. Станом на п'ятницю, 31 липня, в країні вже загалом 50 886 випадків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість нових випадків коронавірусу в країні перевищує тисячу вже 10 день поспіль.

Водночас, 31 440 людей вже одужали від захворювання на COVID-19. За даними влади, в країні вже загинуло від коронавірусу 2 343 людини.

Тим часом, В Україні зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні, 38 752 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів.

Станом на ранок 31 липня у світі загалом з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.

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Все по темі:

Рекорд, Румуния, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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