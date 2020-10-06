У статистиці Британії "загубилися" тисячі випадків коронавірусу: все через збій в Excel

Імена майже 16 тисяч осіб, хворих на коронавірус, виявилися не внесеними в офіційну статистику через події збою в програмі Microsoft Excel. Прикра помилка стала причиною того, що близько 50 тисяч контактних осіб не отримали повідомлення з вимогою про самоізоляцію.

Про це повідомляє The Guardian.

Таблиця Excel, в якій британський Центр громадського здоров'я (PHE) вів список випадків COVID-19, розрахована на 16 тисяч стовпців і 1 048 576 рядків - в ній закінчилося місце, і далі файл обрізав нижні рядки. Тому нові хворі COVID-19, яких вносили в список з 25 вересня по 2 жовтня, в нього не увійшли. Збій виявили тільки в ніч на 2 жовтня під час завантаження даних. Випадки, які не зареєстрували до цього, додали в статистику за 3 і 4 жовтня.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон не зміг відповісти журналістам, зі скількома контактними особами зв'язалися після того, як виявили збій.

Центр громадського здоров'я визнав, що 15 841 випадок COVID-19 не потрапив в офіційну статистику за період з 25 вересня по 2 жовтня через "помилки в IT", пов'язаної з "переведенням даних з однієї системи (файл CSV) в іншу (Excel ) ".

Видання пише, що, ймовірно, лабораторія відправила щоденний звіт в PHE як файл CSV, в якому може бути необмежена кількість рядків, і його завантажили в Microsoft Excel, в результаті чого програма "з'їла" нижні рядки.