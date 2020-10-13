У Данії вб'ють мільйони норок через спалах коронавірусу на фермах

У Данії на 63 фермах, на яких розводять норок, виявили спалах коронавірусу у тварин.

Ветеринарам через це доведеться вбити більше 2,5 мільйона норок.

Датська ветеринарна і продовольча адміністрація займається забоєм заражених тварин, в той час як заводчики, у яких є неінфіковані тварини в межах 8 кілометрів від ураженої вірусом ферми, повинні приспати їх самостійно.

"Ми рухаємося вперед, ми робимо це", - сказав представник уряду Флемминг Курі Маркер, додавши, що процес може тривати кілька місяців в залежності від складності ситуації.

Немає ніяких точних даних про те, скільки тварин вже вбито.

Влада повідомила, що заводчики з неінфікованими норками отримають 100% компенсації, в той час як заводчики з інфікованими тваринами отримають менше як стимул для фермерів не допускати зараження серед своїх вихованців.

Данія є одним з найбільших експортерів норкових хутра в світі. Kopenhagen Fur, кооператив з 1500 датських заводчиків, становить 40% світового виробництва норок. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.

У Датської асоціації звероводов відзначають, що пандемія ставить під загрозу існування всієї галузі.

Вчені все ще намагаються з'ясувати, як норки заразилися і чи можуть вони передати коронавірус людям. Деякі тварини могли заразитися вірусом від інфікованих робітників.