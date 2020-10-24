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Субота, 24.10.2020
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Президент Польщі здав позитивний тест на коронавірус: минулого тижня він зустрічався із Зеленським

Президент Польщі здав позитивний тест на коронавірус: минулого тижня він зустрічався із Зеленським
12:22 Сьогодні Телеграф

Про це повідомив глава прес-служби президента Польщі Блажей Спіхальскій у себе в Twitter.

Відзначається, що Дуда відчуває себе добре.

"Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами", - написав він.

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Варто відзначити, що минулого тижня, з 11 по 13 жовтня, польський президент приїжджав з візитом в Україну і зустрічався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

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Все по темі:

Польша, Анджей Дуда, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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