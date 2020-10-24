Президент Польщі здав позитивний тест на коронавірус: минулого тижня він зустрічався із Зеленським

Про це повідомив глава прес-служби президента Польщі Блажей Спіхальскій у себе в Twitter.

Відзначається, що Дуда відчуває себе добре.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

"Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами", - написав він.

Варто відзначити, що минулого тижня, з 11 по 13 жовтня, польський президент приїжджав з візитом в Україну і зустрічався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.