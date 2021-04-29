По сусідству з Україною вперше виявили новий штам COVID-19 з Індії

Влада Румунії, яка межує із західною частиною України, інформує про те, що в їх країні виявили новий штам коронавірусу, який зараз бушує в Індії.

Мутований вірус виявили в крові 26-річного пацієнта, який прибув в європейську країну близько місяця тому.

За інформацією Reuters, коронавірус у хлопця протікає в легкій формі, і не є тією заразною мутацією, яка спровокувала сплеск захворюваності та летальності в Індії.

Втім, ризик привезти в Європу інші, більш небезпечні штами дуже високий. Зараз в Румунії відстежують спалах коронавірусу серед будівельників, які нещодавно повернулися з Індії.

Нагадаємо, коронавірус в українців останнім часом протікає з симптомами, що не схожі з проявом хвороби в 2020 році.