ЄС не визнає вакцину від коронавируса, яку використовують в Україні: чим це загрожує вакцинованим

Індійську вакцину від коронавируса AstraZeneca - Covishield не включили в європейський паспорт вакцинації. В ЄС офіційно дозволили в'їжджати людям з 2 дозами вакцини, визнаними Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Організація поки схвалила вакцини, розроблені компаніями BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria і Johnson & Johnson.

Про те, що Covishield не потрапив в цей список повідомив генеральний директор компанії виробника - Інституту сироваток Індії (Serum Institute of India) Адар Пунавалла - через офіційний акаунт в Твіттері.

Covishield входить до переліку з восьми вакцин, офіційно визнаних ВООЗ. Вакцину вводили в основному індійцям і людям в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Серед таких країн і Україна, яка отримала її в рамках глобальної ініціативи Covax під керівництвом ВООЗ. Саме нею вакцинувався президент України Володимир Зеленський.

Перелік вакцин від COVID, схвалений ЄС, не є обов'язковим до точного виконання. Крім Європейського сертифікату, деякі країни Європи, зокрема Ісландія, дозволяють в'їзд людям, вакцинованих не тільки дозволеними препаратами зі списку ЄС, а й зі списку ВООЗ. Частина країн Європи, в тому числі Німеччина, Греція та Іспанія ввели в'їзд за спеціальними сертифікатами вакцинації від COVID, до їх вступу в силу в іншій частині ЄС. Так, в Німеччину громадяни України можуть в'їжджати з 25 червня при наявності двох доз вакцин від COVID-19, визнаних ЄС.

При цьому тим, хто вакцинувався Covishield, ще не варто впадати у відчай. Пунавалла заявив, що питання визнання індійської версії AstraZeneca піднято як з регулюючими органами ЄС, так і на дипломатичному рівні відносин Індії та ЄС.