Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати

У Чорногорії з 30 липня впроваджують нові заходи безпеки в боротьбі з коронавірусом. Вони діють і для місцевих жителів, і для туристів. Зокрема, в ресторани, клуби та на спортивні заходи будуть пускати тільки з електронним COVID-сертифікатом.

Про це повідомляє FOS Media.

Заходи будуть діяти з 30 липня по 20 серпня. COVID-сертифікат повинен містити в собі інформацію по одному з чотирьох пунктів:

інформація про повну вакцинацію

дані про негативний ПЛР тест максимум за 72 години до відвідування

інформація про перенесений коронавірус не менше ніж за 14 і не більше ніж за 180 днів до візиту

експрес-тест на антиген не старші 48 годин.

У ресторані, кафе, барі, нічному клубі або спортзаході буде спеціальна людина якаперевірить посвідчення особи та зісканує QR код сертифіката.

Обмеження не стосуються неповнолітніх в разі відвідування закладів громадського харчування. Для походу на футбол або дискотеку їм потрібен сертифікат.

Всі фестивалі та інші масові заходи переносять на кінець серпня.

Український COVID-сертифікат можна отримати у сімейного лікаря або в центрах вакцинації, незабаром вони з'являться в додатку "Дія". У Чорногорії діє правило - сертифікати без QR коду необхідно верифікувати.

Раніше "Телеграф" писав, що Португалія, Фінляндія і Швеція відкривають кордони для українців.