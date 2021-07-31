Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати

У Чорногорії з 30 липня впроваджують нові заходи безпеки в боротьбі з коронавірусом. Вони діють і для місцевих жителів, і для туристів. Зокрема, в ресторани, клуби та на спортивні заходи будуть пускати тільки з електронним COVID-сертифікатом.
Про це повідомляє FOS Media.
Заходи будуть діяти з 30 липня по 20 серпня. COVID-сертифікат повинен містити в собі інформацію по одному з чотирьох пунктів:
У ресторані, кафе, барі, нічному клубі або спортзаході буде спеціальна людина якаперевірить посвідчення особи та зісканує QR код сертифіката.
Обмеження не стосуються неповнолітніх в разі відвідування закладів громадського харчування. Для походу на футбол або дискотеку їм потрібен сертифікат.
Всі фестивалі та інші масові заходи переносять на кінець серпня.
Український COVID-сертифікат можна отримати у сімейного лікаря або в центрах вакцинації, незабаром вони з'являться в додатку "Дія". У Чорногорії діє правило - сертифікати без QR коду необхідно верифікувати.
Раніше "Телеграф" писав, що Португалія, Фінляндія і Швеція відкривають кордони для українців.