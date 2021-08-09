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Понеділок, 09.08.2021
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Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України

Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України
Оновлено 10:53 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

Після ряду європейських держав обмеження для в'їзду українців знімає й Угорщина. Для перетину кордону знадобляться тільки документи визначені кодексом Шенгенських кордонів, але є винятки.

Нові правила опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Так, для тих хто в'їжджає в Угорщину на авто, автобусі або пішки через україно-угорський кордон необхідно мати такі документи:

  • біометричний паспорт або віза
  • страховка
  • підтвердження фінансового забезпечення.

Для тих, хто летить літаком до цього переліку документів додається сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР тест (не старше 72 годин на момент вильоту). З вакцинованими туристами можуть їхати діти до 18 років без обмежень.

Для тих, хто їде транзитом, для перетину кордону можуть знадобитися документи для в'їзду в країну призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що з 5 серпня змінилися правила в'їзду в Україну як для туристів, так і для громадян країни.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 72

Все по темі:

Вакцинация, Коронавірус, Угорщина, Covid-19, COVID-сертифікат.
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