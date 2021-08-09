Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України

Після ряду європейських держав обмеження для в'їзду українців знімає й Угорщина. Для перетину кордону знадобляться тільки документи визначені кодексом Шенгенських кордонів, але є винятки.
Нові правила опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.
Так, для тих хто в'їжджає в Угорщину на авто, автобусі або пішки через україно-угорський кордон необхідно мати такі документи:
Для тих, хто летить літаком до цього переліку документів додається сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР тест (не старше 72 годин на момент вильоту). З вакцинованими туристами можуть їхати діти до 18 років без обмежень.
Для тих, хто їде транзитом, для перетину кордону можуть знадобитися документи для в'їзду в країну призначення.
Раніше "Телеграф" писав, що з 5 серпня змінилися правила в'їзду в Україну як для туристів, так і для громадян країни.