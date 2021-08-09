Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України

Після ряду європейських держав обмеження для в'їзду українців знімає й Угорщина. Для перетину кордону знадобляться тільки документи визначені кодексом Шенгенських кордонів, але є винятки.

Нові правила опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Так, для тих хто в'їжджає в Угорщину на авто, автобусі або пішки через україно-угорський кордон необхідно мати такі документи:

біометричний паспорт або віза

страховка

підтвердження фінансового забезпечення.

Для тих, хто летить літаком до цього переліку документів додається сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР тест (не старше 72 годин на момент вильоту). З вакцинованими туристами можуть їхати діти до 18 років без обмежень.

Для тих, хто їде транзитом, для перетину кордону можуть знадобитися документи для в'їзду в країну призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що з 5 серпня змінилися правила в'їзду в Україну як для туристів, так і для громадян країни.