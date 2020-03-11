На Ямайці — перший випадок коронавірусу, в Індонезії — перша смерть

Світові новини:Наразі в Індонезії зафіксовано 27 випадків зараження вірусом.

Міністерство охорони здоров’я Ямайки підтвердило перший випадок зараження коронавірусом у столиці країни Кінгстоні. Про це повідомляє CNN.

“Пацієнт — жителька Ямайки, яка нещодавно перебувала у Великій Британії, а 4 березня прибула на острів. З неділі вона перебуває в ізоляції”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Ямайка вживає низки заходів для запобігання поширенню вірусу серед населення, включаючи відстеження контактів хворої з іншими людьми.

Країна встановила обмеження на поїздки до восьми країн: Китаю, Італії, Південної Кореї, Ірану, Сінгапуру, Іспанії, Франції та Німеччини.

Тим часом, в Індонезії підтверджено першу смерть від коронавірусу. За інформацією державного інформагентства Індонезії ANTARA, 53-річна пацієнтка, у якої результат тесту на Covid-19 виявився позитивним, раніше мала серйозні хвороби.

"Ця пацієнтка потрапила до лікарні у тяжкому стані з низкою захворювань, такими як діабет, гіпертонія, легеневими проблемами та хронічним бронхітом. Ця пацієнтка була іноземною громадянкою. Посольство було повідомлено про проблеми з самого початку, і зараз триває процес репатріації тіла", - заявив представник уряду Ахмад Юріанто.

З якої країни була померла, не уточнюється.

Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 11:00 у світі зафіксовано 119 239 випадків зараження вірусом у світі, 65 787 осіб одужали, 4287 людей загинуло.