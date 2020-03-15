У світі одужавших від COVID-19 нараховується майже 74 тис осіб

Світові новини:Понад 60 тисяч з 73 968 тих, хто одужав, зафіксовано у материковому Китаї.

Станом на ранок 15 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав 73 968 осіб, інфікованих 156 400 осіб, а тих, хто загинув - 5 833.

Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.

Найбільше число хворих сконцентровано в Китаї (80 995 ос.), Італії (21 157) та Ірані (12 729), також понад 8 тисяч випадків зафіксовано у Південній Кореї, більш як 6 тис. - в Іспанії, більш як по 4 тисячі - у Німеччині та Франції. У США зареєстрували 2 952 випадки Covid-19, у Швейцарії, Великій Британії та Норвегії - понад 1 тис.

Понад 60 тисяч з 73 968 тих, хто одужав, зафіксовано у материковому Китаї. Майже 3 тисячі осіб вилікувалися в Ірані, 1 966 - в Італії і 517 в Іспанії.

Найбільша кількість смертей також зафіксована у Китаї - понад 3 тисячі. В Італії від коронавірусу загинули 1 441 особа, в Ірані 611, в Іспанії 196, а також 91 у Франції і 72 у Південній Кореї.

Як повідомлялося, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.