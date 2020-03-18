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Канадська Онтаріо оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Канадська Онтаріо оголосила надзвичайний стан через коронавірус
07:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Свою нормальну роботу поки продовжує громадський транспорт, торговельні центри, продовольчі магазини та аптеки.

Найбільш населена канадська провінція Онтаріо запроваджує надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Про це заявив прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд під час прес-конференції в Торонто.

“Ми живемо в час, що не має прецедентів у історії. Це рішення було ухвалене не легко. COVID-19 становить величезну загрозу. Ми робимо цей незвичайний крок, оскільки мусимо надати усю підтримку та повноваження нашим органам охорони здоров’я, які борються із COVID-19. Здоров’я та добробут кожного онтарійця повинні бути нашими пріоритетами”, - сказав Форд.

У результаті запровадження надзвичайного стану та ухвалення пов’язаних із цим постанов, на всій території Онтаріо негайно й до щонайраніше 31 березня зачиняються усі бібліотеки, школи, дитячі садочки, спортивні клуби, театри, концертні зали, кінотеатри, а також бари й ресторани, за винятком тих, що пропонують їжу на виніс. Окрім цього, тепер під забороною усі громадські заходи за участі понад 50 осіб, в тому числі релігійні служби.

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“Дія цього наказу не поширюється на багато підприємств, у тому числі найважливіших для щоденного життя”, - зазначив Форд, наголосивши, що надзвичайний стан не означає “закриття провінції”.

Онтаріо також додатково виділяє $230 мільйонів на посилення боротьби із коронавірусом. Ці кошти будуть використані на збільшення кількості лікарняних ліжок, закупівлю захисного обладнання, розширення можливостей виявлення вірусу, допомогу людям літнього віку, корінним народам тощо.

Нагадаємо: станом на ранок вівторка на території провінції Онтаріо було підтверджено 177 випадків зараження COVID-19. Всього ж у Канаді таких випадків 424.

В Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.

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Канада, Торонто, Онтарио, Пандемия, Надзвичайний стан.
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