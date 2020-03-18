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Через коронавірус у США відтермінували сплату податків

Через коронавірус у США відтермінували сплату податків
09:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:За словами Мнучіна, фізичні особи можуть відкласти податкові зобов'язання на суму до $1 млн, а корпорації - на $10 млн.

Міністерство фінансів США надало американським підприємцям додаткові 3 місяці для сплати податків у зв'язку з кризою на тлі пандемії Covid-19. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє Los Angeles Times.

«Відомство відсуває крайній термін 15 квітня для сплати належних податків, надаючи приватним особам і багатьом підприємствам 90 додаткових днів для відправки чеків уряду», - йдеться в повідомленні.

«Все, що вам потрібно зробити, це подати ваші податки. Ви автоматично не отримуватимете нараховані відсотки і штрафи», - зазначив він.

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За словами міністра, відтермінування вивільнить 300 млрд доларів ліквідності в економіці США, оскільки у приватних осіб і підприємств буде більше часу для сплати податків.

Як повідомлялося, напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала процедуру виділення додаткових $850 млрд для підтримання економічної стабільності в країні і звернулася з цією пропозицією до Конгресу.

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США, Бизнес, Податки, Коронавірус, Підприємці.
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