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Нью-Йорк - епіцентр коронавірусу в США

Нью-Йорк - епіцентр коронавірусу в США
10:46 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНИАН

Світові новини:Нью-Йорк - епіцентр коронавірусу. В найближчі 45 днів у місті очікують, що кількість хворих на COVID-19 збільшиться до 110 тисяч.

У п'ятницю, 20 березня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що в місті нині нараховують приблизно третину всіх випадків коронавірусу в США.

У Нью-Йорку Covid-19 підхопила 5 151 людина, зокрема 52 офіцерів місцевої поліції, повідомляє CNBC.

"Ми зараз епіцентр цієї кризи", - сказав де Блазіо під час пресконференції, додавши, що від початку спалаху в місті загинули 29 мешканців.

Якщо кількість нових випадків продовжить збільшуватися з такою ж швидкістю, через два-три тижні у медичних працівників настане нестача необхідних засобів, попередив міський голова.

"Якщо ви відчуваєте страх, ви не самотні, якщо ви хвилюєтеся, ви не самотні, - сказав де Блазіо. - Наші мешканці такі сильні. У країні є міста, мешканців яких те, що відбувається, може сильно шокувати. Але ми від природи сильні люди".

Мер закликав містян виходити на вулицю лише у випадку нагальної потреби, а також попросив їх триматися на відстані від інших перехожих.

А тим часом губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що очікує піку захворювання, до 110 тисяч нових випадків, за 45 днів. Державні та місцеві чиновники намагаються отримати необхідні засоби та знайти додаткові лікарняні ліжка, оскільки їх у штаті лише 53 тисячі.

Загалом від початку спалаху в Сполучених Штатах Covid-19 підхопили понад 19 тисяч людей. 250 з них загинули, а 147 одужали та виписалися з медзакладів.

Раніше у США на коронавірус захворіли двоє конгресменів, а першим людям ввели вакцину від інфекції. Також на початку місяця до передмістя Нью-Йорка відправили військових.

 

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Все по темі:

Нью-Йорк, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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