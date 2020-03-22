Експрес-тести: у США виявлятимуть коронавірус за 45 хвилин

Світові новини:Вартість експрес-тесту наразі невідома.

Управління з санітарного контролю за якістю харчів та ліків США (FDA) затвердило перший діагностичний експрес-тест, який дозволить виявити коронавірус за 45 хвилин.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на виробника тестів - компанію з Каліфорнії Cepheid

"У повідомленні компанії йдеться, що вони отримали від FDA “дозвіл на використання у надзвичайній ситуації” на проведення експрес-тестів. Їх переважно використовуватимуть в лікарнях та відділеннях швидкої допомоги.

Постачання лікарень тестами почнеться вже з наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Новий діагностичний тест для виявлення вірусу, що викликає Covid-19, виявляє результат за приблизно 45 хвилин.

Вартість експрес-тесту наразі невідома.