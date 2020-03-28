У США вже більше 100 тисяч хворих на коронавірус

При цьому кількість хворих продовжує зростати на тисячі за лічені години.
Так, за останніми офіційними даними, кількість заражених коронавірусом американців сягнула 101 657. Це становить приблизно одну шосту всіх інфікованих у світі.
Коронавірусна інфекція забрала в США 1581 життя, тобто відсоток летальних випадків - трохи більше 1,5%.
Для порівняння, в Італії померли 9134 осіб на 86,4 тис. інфікованих, у Китаї – 3296 на 81,8 тис.
За останніми даними, у світі зареєстровано 591,8 тис. хворих на коронавірус. Загалом від Covid-19 померли 26 996 осіб, одужали 130 915.
Нагадаємо, станом на 23:00 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 310 випадків COVID-19.