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Тигриця з Нью-Йоркського зоопарку підхопила COVID-19

Тигриця з Нью-Йоркського зоопарку підхопила COVID-19
11:16 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Світові новини:Тигриця в зоопарку Бронкса (Нью-Йорк) заразилась коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Товариства з охорони дикої природи (WCS), передає УНН.

Тест чотирирічної малайської тигриці на прізвисько Надіа виявився позитивним. Його результати підтвердили в Національній ветеринарній службі міністерства сільського господарства США, куди були спрямовані аналізи. За даними міністерства, це перший відомий в світі випадок зараження тигра і перший підтверджений випадок зараження тварини в Сполучених Штатах.

“В даний час немає ніяких доказів того, що тварини можуть поширювати вірус серед людей або що вони можуть бути джерелом інфекції в Сполучених Штатах”, - цитує AP співробітника відомства Джейн Руні.

Захворювання підозрюють ще у кількох тварин - ще однієї тигриці, двох амурських тигрів і трьох африканських левів. У них почався сухий кашель, також знизився апетит, але фахівці відзначають, що в цілому тварини почувають себе добре.

NBC з посиланням на заяву зоопарку повідомляє, що тигриця могла заразитися від працівника, який за нею доглядав. Сам співробітник або не знав, що інфікований, або у нього хвороба проходила безсимптомно. У зоопарку запровадили необхідні заходи профілактики для персоналу, тварини знаходяться під наглядом ветеринарів.

Невідомо, як саме COVID-19 буде розвиватися у великих представників сімейства котячих, оскільки різні види можуть по-різному реагувати на нову інфекцію, проте в зоопарку сподіваються, що тварини одужають.

У WCS розповіли, що фахівці також взяли аналізи у снігових барсів, гепардів, димчастого леопарда, амурського леопарда, пуми і сервала, які також містяться в цьому зоопарку. Ні у кого з них ознак інфекції не знайшли.

В організації також наголосили, що в США зараз будь-яких доказів зараження людини коронавірусом від тварин, в тому числі домашніх, виявлено не було.

Всі зоопарки Нью-Йорка закриті для відвідувачів з 16 березня.

Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус забрав життя більше семи тисячі американців

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю. 

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США, Нью-Йорк, Зоопарк, Корронавірус, Тигриця, Надіа.
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