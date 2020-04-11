Трамп видав указ про допомогу Італії у боротьбі з коронавірусом

Світові новини:Допомога передбачає медичну та гуманітарну співпрацю, а також створення польових шпиталів в Італії.

Президент США Дональд Трамп видав указ про надання допомоги Італії у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Уряд Італії попросив США про допомогу", - йдеться у документі.

Згідно з ним, декілька міністерств мають вжити різних заходів щодо надання допомоги Італії, серед іншого, - з метою надання підтримки розміщеним в Італії військовим США.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.