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Четвер, 23.04.2020
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Перші випадки зараження коронавірусом котів зареєстровано у США

Перші випадки зараження коронавірусом котів зареєстровано у США
07:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Світові новини:Зазначається, що обидва коти, у яких було діагностовано коронавірус, мають симптоми середньої тяжкості тож вже невдовзі вони мають одужати.

В американському штаті Нью-Йорк у двох домашніх котів був підтверджений коронавірус. Ці випадки зараження стали першими у США. Як припускають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) та у міністерстві сільського господарства США, ці коти могли заразитися хворобою від своїх хазяїв або від когось по сусідству, передає УНН із посиланням на DW.

Обидва домашніх улюбленці мешкають у різних частинах штату Нью-Йорк. Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяїн другого кота був інфікований COVID-19 перед тим, як його домашній улюбленець занедужав. У цьому домогосподарстві мешкає ще один кіт, який не демонструє жодних симптомів хвороби, пише видання.

Раніше позитивні результати тестів на коронавірус були отримані у сімох тигрів та левів у зоопарку Бронкса в Нью-Йорку. Водночас чиновники закликають людей не панікувати та не боятися домашніх тварин, оскільки не встановлено, що вони можуть заражати людей. Але для перестороги власників чотириногих улюбленців у США закликали запобігати контактам їхніх тварин за межами домогосподарств. А людей, заражених коронавірусом, закликають не пестити своїх домашніх тварин та не підносити їх до обличчя, а також використовувати під час контактів з ними захисні маски.

Попри це не рекомендується проводити тест на коронавірус серед тварин, хіба що за умови наявності в них симптомів COVID-19 або контакту з інфікованою на коронавірус людиною.

Раніше повідомлялося про випадки зараження тварин коронавірусом, однак ці випадки траплялися переважно в Азії.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

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Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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Все по темі:

США, Статистика, Коти, Коронавірус, Домашні тварини, Інфіковані.
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