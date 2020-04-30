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У США роботу втратили понад 30 мільйонів осіб через коронавірусну кризу

У США роботу втратили понад 30 мільйонів осіб через коронавірусну кризу
18:11 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Світові новини:Тим не менше, кількість поданих заявок знижується вже чотири тижні поспіль.

За тиждень з 25 квітня ще 3,839 млн американців подали заявки на допомогу з безробіття, повідомило міністерство праці США. Таким чином, за останні півтора місяця без роботи залишилося близько 30,3 млн осіб.

Нові дані виявилися вищими за очікування (консенсус-прогноз був 3,5 млн). Проте, кількість поданих заявок знижується вже чотири тижні поспіль. Попередній показник становив 4,4 млн, а максимум був за тиждень з 28 березня – 6,87 млн, передають "Ведомости".

Вал заявок на допомогу з безробіття спровокував численні поломки в системах їх обробки в штатах, пише The Wall Street Journal. До того ж тепер до виплат, які проводять штати, додаються $600 на тиждень з федерального бюджету (їх уряд пообіцяв платити до 31 липня), їх теж потрібно враховувати. Крім того, в останні два тижні заявки почали подавати самозайняті люди, які працювали за сумісництвом, представники так званої гіг-економіки (наприклад, співробітники сервісів за викликом таксі), оскільки влада розширила перелік тих, хто може звернутися за допомогою.

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До кризи комп'ютерні системи місцевих департаментів праці та зайнятості справлялися без особливих проблем. Але, наприклад, в перший тиждень березня по всій країні було подано 70 000 заявок, а пік під час попередньої кризи становив 665 000 в березні 2009 р. Історичний максимум був зафіксований в жовтні 1982 року – 695 000. "Вся ця застаріла технологія просто більше зовсім не працює, – поскаржився WSJ Скотт Дженсен, директор департаменту праці штату Род-Айленд. – Нинішня криза повною мірою виявила слабкості цих систем".

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США, Робота, Пандемия, Безробіття, Криза.
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