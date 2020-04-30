У США роботу втратили понад 30 мільйонів осіб через коронавірусну кризу

Світові новини:Тим не менше, кількість поданих заявок знижується вже чотири тижні поспіль.

За тиждень з 25 квітня ще 3,839 млн американців подали заявки на допомогу з безробіття, повідомило міністерство праці США. Таким чином, за останні півтора місяця без роботи залишилося близько 30,3 млн осіб.

Нові дані виявилися вищими за очікування (консенсус-прогноз був 3,5 млн). Проте, кількість поданих заявок знижується вже чотири тижні поспіль. Попередній показник становив 4,4 млн, а максимум був за тиждень з 28 березня – 6,87 млн, передають "Ведомости".

Вал заявок на допомогу з безробіття спровокував численні поломки в системах їх обробки в штатах, пише The Wall Street Journal. До того ж тепер до виплат, які проводять штати, додаються $600 на тиждень з федерального бюджету (їх уряд пообіцяв платити до 31 липня), їх теж потрібно враховувати. Крім того, в останні два тижні заявки почали подавати самозайняті люди, які працювали за сумісництвом, представники так званої гіг-економіки (наприклад, співробітники сервісів за викликом таксі), оскільки влада розширила перелік тих, хто може звернутися за допомогою.

До кризи комп'ютерні системи місцевих департаментів праці та зайнятості справлялися без особливих проблем. Але, наприклад, в перший тиждень березня по всій країні було подано 70 000 заявок, а пік під час попередньої кризи становив 665 000 в березні 2009 р. Історичний максимум був зафіксований в жовтні 1982 року – 695 000. "Вся ця застаріла технологія просто більше зовсім не працює, – поскаржився WSJ Скотт Дженсен, директор департаменту праці штату Род-Айленд. – Нинішня криза повною мірою виявила слабкості цих систем".