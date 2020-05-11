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У Нью-Йорку діти помирають від нової хвороби, пов'язаної з коронавірусом

У Нью-Йорку діти помирають від нової хвороби, пов'язаної з коронавірусом
07:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Через токсичний шок у Нью-Йорку померло двоє дітей 7 і 5 років та підліток.

Штат Нью-Йорк розслідує 85 випадків нового захворювання у дітей, пов'язаного із коронавірусом.

Про це заявив губернатор штату Ендрю Куомо, передає Голос Америки.

"Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID. Випадки COVID зазвичай мають респіраторний характер", - сказав Куомо.

Натомість синдром токсичного шоку представляє запалення кровоносних судин. "Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID, тому що вони не схожі на коронавірус".

Через цей токсичний шок у Нью-Йорку померло двоє дітей 7 і 5 років та підліток.

Нова хвороба також схожа на синдром Кавасакі, за якого можливе, зокрема, утворення аневризм, тромбозів та розривів судинної стінки.

Симптоми токсичного шоку зараз зафіксували лише у дітей переважно шкільного віку, вони розвинулись від кількох днів до тижня після того, як дитина захворіла на коронавірус.

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"Хоча ця хвороба рідкісна, ми просимо батьків бути пильними", - написав Куомо у Twitter.

Батькам радять негайно звернутися за допомогою, якщо дитина має тривалу лихоманку (понад п'ять днів), утруднене годування (немовлят), сильний біль у животі, діарею або блювоту, зміну кольору шкіри, проблемне дихання.

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Все по темі:

США, Нью-Йорк, Діти, Розслідування, Коронавірус, Токсичний шок.
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