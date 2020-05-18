США звинуватили Китай у поширенні коронавірусу через туристів

Світові новини:У Трампа наголосили, що КНР "розповсюдила" вірус "ненавмисно".

Китай впродовж двох місяців приховував від людства COVID-19 й, водночас, дозволяв мешканцям країни подорожувати за кордон. Про це заявив директор Білого дому з торгової політики Пітер Наварро в інтерв'ю для ABC News, пише ТСН

Він також наголосив, що вважає "дії" КНР "ненавмисними".

"Давайте поглянемо на факти. Виправте мене, якщо помиляюся: вірус почався в Ухані, нульового пацієнта зафіксували в листопаді. Китай, ховаючись за Всесвітню організацію з охорони здоров'я (ВООЗ), впродовж двох місяців приховував вірус від світу, а потім відправляв сотні тисяч китайців на літаках до Мілану, Нью-Йорка та усього світу, аби розповсюдити його", - заявив Наварро.

Зазначається, що посадовець не надав жодних доказів на підтримку свого твердження.

"Вони могли залишити його (вірус - ред.) в Ухані, натомість, він став пандемією, - продовжив Наварро. - Тому я кажу, що китайці зробили це американцям, і вони зараз несуть відповідальність".

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що "помилка" Китаю спричинила поширення пандемії COVID-19.

Окрім того, державний секретар США Майк Помпео запевняв, що існує "величезна" кількість доказів того, що джерелом нового коронавірусу є Уханський інститут вірусології.

Як повідомлялося, у США можуть ввести санкції проти Китаю за відмову співпрацювати із американськими фахівцями під час розслідування походження нової коронавірусної інфекції.