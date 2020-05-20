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Боротьба з коронавірусом: США виділили Україні $15,5 млн

Боротьба з коронавірусом: США виділили Україні $15,5 млн
06:15 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:США надали Україні 15,5 млн доларів на боротьбу з коронавірусом.

США виділили Україні 15,5 млн доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.

З цієї суми 13,1 млн доларів підуть на підтримку місцевої системи охорони здоров'я, ще 2,4 млн - для вразливих верств населення.

Зазначається, що США за 20 років надали Україні близько 5 млрд доларів допомоги, у тому числі - 362 млн для системи охорони здоров'я.

Співпраця з іранським авіакперевізником: США наклали санкції на компанію з Китаю

Як повідомлялось раніше, офіційні представники Пентагону визнають, що коронавірус стоятиме на заваді виконання американським військом ключових місій, допоки не буде розроблена вакцина. Втім, у війську кажуть, що готуються до "нового ненормального" середовища для відновлення операцій за умов мінімізації ризику для військових.

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Все по темі:

США, Коронавірус, Covid-19.
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