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Нью-Йорк приступив до першого етапу зняття введених через коронавірус обмежень

Нью-Йорк приступив до першого етапу зняття введених через коронавірус обмежень
07:31 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Нью-Йорк, який вважається епіцентром поширення коронавірусу COVID-19 в США, з понеділка почав відновлювати роботу, повідомляє британське видання The Guardian.

Нью-Йорк, який вважається епіцентром поширення коронавірусу COVID-19 в США, з понеділка почав відновлювати роботу, повідомляє британське видання The Guardian.

За даними видання, в місті починається перший етап зняття обмежень. Тепер роботу можуть відновити будівельні майданчики і магазини роздрібної торгівлі. Зазначається, що на робочі місця повернутися близько 400 тис. людей. The Guardian повідомляє, що заходи, покликані стримати поширення вірусу, залишаються в силі - необхідно носити маски в громадських місцях і дотримуватися дистанції.

Проте, салони краси, спортзали, театри і ресторани залишаються закритими.

Агентство Associated Press зі свого боку зазначає, що деякі магазини будуть працювати тільки для доставки і покупок через спеціальне вікно для замовлень. Все ще залишаються зачиненими люксові магазини в Мангеттені.

Повідомляється, що метро тепер працюватиме в звичайному, а не скороченому режимі. Однак потяги не будуть ходити з 1:00 до 5:00 за місцевим часом для проведення дезінфекції.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо здійснив поїздку на метро в ознаменування дня відкриття Нью-Йорка. Він повідомив жителям міста, що пересування підземним транспортом є безпечним.

"Якщо вони (жителі - ІФ) використовують санітайзери і маски, то все буде добре", - цитує AP слова Куомо.

Зазначається, що за останні дні добовий показник випадків зараження в Нью-Йорку скоротився приблизно вдвічі. Якщо на початку квітня приріст заражених щодня становив в середньому 6 тис., то зараз кількість нових виявлених інфікованих становить 200-300 за добу. Також відзначається спад кількості випадків смерті серед пацієнтів з коронавірусом.

"Це те місце, в якому найскладніше було почати повернення (до нормального життя - ІФ), і, тим не менш, Нью-Йорк настільки сильний і стійкий, що ми повертаємося", - цитує AP слова мера міста Білла де Блазіо.

Водночас існує ризик того, що активізація економіки міста може привести до відновлення поширення коронавірусу.

Крім того, наголошується, що протести проти расизму, викликані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда які спалахнули в усій країні і, зокрема, в Нью-Йорку, можуть посилити проблеми, з якими стикається місто в міру повернення до нормального життя.

Станом на 8 червня, в Нью-Йорку діагностували понад 205 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 22 тис. інфікованих померли.

Всього в США виявлено понад 2 млн заражень, кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом перевищує позначку в 112 тис. 

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США, Нью-Йорк, Коронавірус, Обмеження.
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