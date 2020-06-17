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Трамп обіцяє для США вакцини й ліки проти COVID-19 до кінця року

Трамп обіцяє для США вакцини й ліки проти COVID-19 до кінця року
19:51 Сьогодні Телеграф unsplash.com
Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні будуть готові ліки та вакцина від коронавірусу. Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем", - сказав Трамп.

Зараз США є найбільш враженою коронавірусом країною світу: станом на 17 червня там загалом зафіксовано більше 2,2 мільйонів випадків зараження.

Раніше американська компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробувань вакцини від COVID-19, що проводилися на мишах.

За даними ВООЗ, у світі наразі йде розробка 133 вакцин від коронавірусу.

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За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужало 4 346 863 людини.

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Все по темі:

США, Вакцина, Трамп, Білий дім.

Автор:

Телеграф
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