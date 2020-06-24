У США знову спалах коронавірусу - як на початку пандемії

Щоденний показник нових випадків COVID-19 у США напередодні сягнув 34,7 тисяч, впритул наблизившись до рівня у 34,8 тисяч випадків, зафіксованого 9 квітня – періоду першого місяця пандемії. Про це свідчить остання статистика, оприлюднена Університетом медицини імені Джона Гопкінса, США.

Так, за даними установи, впродовж вівторка, 23 червня, в країні було офіційно підтверджено 34,7 нових випадків зараження коронавірусом, що викликає COVID-19. Вищі спалахи захворювань спостерігалися у США лише двічі: 9 квітня (34,8 тисяч зареєстрованих нових випадків), а також 24 квітня (36,4 тисяч).

Водночас вказується, що принаймні п'ять американських штатів південної частини США встановили рекорди щоденної захворюваності, серед яких Арізона, Каліфорнія, Міссісіпі, Невада, Техас.

Загалом же в Сполучених Штатах наразі зафіксовано 2,348 млн випадків захворювання COVID-19. При цьому понад 121,2 тис. людей померли, більше 647,5 тис. осіб одужали.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 24 червня у світі зареєстровано 9 422 664 випадки коронавірусу, із них 481 433 летальних. Одужали 5 092 575 пацієнтів.