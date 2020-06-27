У Техасі та Флориді закривають бари через новий спалах коронавірусу

Губернатори американських штатів Техас і Флорида прийняли рішення знову закрити бари, через збільшення кількості заражень коронавірусом, повідомляє в п'ятницю американський телеканал CNBC.

"Як я і говорив з самого початку, якщо кількість позитивних результатів тестів (на наявність коронавірусу - ІФ) перевищить 10% (від загальної кількості проведених досліджень - ІФ), влада штату Техас діятиме відповідно, щоб запобігти поширенню COVID-19", - заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.

"Наразі очевидно, що зростання кількості випадків (зараження коронавірусом - ІФ) значною мірою обумовлено певними видами діяльності, зокрема зустрічами в барах Техасу", - додав він.

Губернатор зазначив, що тепер усі заклади, які отримують 51% своєї валової виручки від продажу алкоголю, будуть закриті, але вони зможуть продовжувати працювати "на винос".

Прийняті в Техасі заходи підтримала і влада Флориди, де також спостерігається значне зростання випадків зараження.

У п'ятницю у Флориді було зафіксовано 8942 нових випадків зараження COVID-19, що на 3 тис. перевищує рекорд із заражень за одну добу, встановлений кілька днів тому. Таким чином, влада Флориди повідомила про понад 32 тис. підтверджених випадків зараження за останні сім днів.

Всього в США станом на 26 червня налічується понад 2,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом. 127 018 пацієнтів з COVID-19 померли, понад 1 млн повністю вилікувалися.