COVID-19 в США: кількість жертв перевищила 130 тисяч осіб

У США від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 130 тис. 122 людини, повідомив у ніч на середу портал Worldometer.

У США від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 130 тис. 122 людини, повідомив у ніч на середу портал Worldometer.

Рівень смертності від інфекції досяг у США 393 людей на 1 млн населення.

Всього з початку пандемії в Сполучених Штатах, за даними порталу, який відстежує інформацію щодо найважливіших світових подій, зафіксовано 2 млн 727 тис. 853 інфікованих COVID-19.

Президент США Дональд Трамп у травні висловив надію, що кількість летальних випадків від коронавірусу не перевищить 100 тис.

"Будемо сподіватися, що ми вийдемо на рівні нижче 100 тисяч померлих, хоча це все одно жахливо", - сказав він журналістам.