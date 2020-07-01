Трамп про COVID-19: Я все більше і більше злюся на Китай

Глава Білого дому США продовжує робити гучні заяви у своєму Твіттері.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що все більше злиться на Китай через поширення коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Твіттер.

"Коли я спостерігаю, як пандемія поширила свій потворне обличчя по всьому світу, включно з величезним збитком, який вона нанесла США, я все більше і більше злюся на Китай. Люди бачать це, і я це відчуваю", - написав Трамп у своєму мікроблозі Твіттер.

Нагадаємо, у США від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 130 тис. 122 людини, повідомив у ніч на середу портал Worldometer.